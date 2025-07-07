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07 июля 2025 в 16:49

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в центре Курска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в центре Курска, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал снимок, на котором запечатлены последствия произошедшего: на придомовой территории разбросало строительные материалы. Как уточнил канал, в результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек.

Ранее мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, у дома снесло крышу. На месте работают экстренные службы.

При взрыве в пятиэтажном доме в Ершове были разрушены три квартиры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В квартире, где произошел взрыв, начался пожар.

В Сети также появились кадры с места взрыва газа в Ершове. На них виден пожар в одной из квартир на последнем этаже. На земле рядом с домом валяются кирпичи и другие стройматериалы.

До этого пять мощных взрывов прогремели в Харькове на востоке Украины. Как уточнил мэр города Игорь Терехов, сперва раздались четыре хлопка, а через некоторое время последовал пятый. На территории Харьковской области действует воздушная тревога.

Курск
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