В Сети появились кадры с места взрыва газа в Саратовской области

В Сети появились кадры с места взрыва газа в Саратовской области

В Сети распространили кадры с места взрыва газа в городе Ершове Саратовской области. Судя по ним, в одной из квартир на последнем этаже пятиэтажного дома начался пожар, в небо валит столб черного дыма.

Кроме того, на снимках можно увидеть разрушения в нескольких квартирах. На земле рядом с домом валяются кирпичи и другие строительные материалы.

Взрыв в Ершове прогремел в понедельник, 7 июля. В результате утечки газа оказались разрушенными три квартиры. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что четверо пострадавших при взрыве газа в Ивделе Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести. Всего были ранены семь человек, трое отказались от госпитализации.

До этого сообщалось, что взрыв газа произошел на последнем этаже в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. По предварительным данным, четыре человека пострадали. По факту ЧП следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».