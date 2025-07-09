В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки беспилотников ВСУ Минобороны: российские системы ПВО сбили 226 беспилотников ВСУ за сутки

Российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки 226 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 226 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Толстой, расположенное на западе Донецкой Народной Республики у границ Днепропетровской области. По информации ведомства, задачу выполнили бойцы группировки войск «Восток».

До этого стало известно, что российские войска выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Каменское на Запорожской линии фронта. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, украинские военные были вынуждены отступить в сторону Степногорска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.