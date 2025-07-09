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09 июля 2025 в 12:05

Московские таможенники обнаружили посылку с радиоактивным попугаем

Таможенники в Москве обнаружили в посылке радиоактивную фигурку попугая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники почтовой таможни в Москве обнаружили посылку с фигуркой попугая, от которой исходило радиоактивное излучение, сообщил Telegram-канал Baza. Сувенир прибыл из Германии, его должны были передать жительнице столицы. Из-за опасности фигурки посылку вернули обратно отправителю.

Канал отметил, что уровень радиации от «попугая» превышал норму в 20 раз. В ходе проверки выяснилось, что на поверхности фигурки радионуклид радий-226. Вещество может содержаться в краске, которую использовали для украшения сувенира.

Ранее оружейные прицелы и кронштейны для их крепления на сумму 29 млн рублей обнаружили в багаже иностранного пассажира в Шереметьево. Мужчина следовал рейсом в Катар. Сотрудники московского аэропорта организовали проверку.

В отношении пассажира составили протокол об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Ему может грозить штраф в размере от половины до двукратной стоимости изъятой продукции. Изъятое оборудование было направлено на экспертизу. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.

Россия
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