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09 июля 2025 в 12:08

В ГД ответили на заявления Мерца о поддержке ВСУ словами немецкого классика

Депутат Колесник: время жить для ФРГ закончилось после угроз Мерца в адрес РФ

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

Время жить для Германии закончилось после заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поддержке Украины и угроз в адрес России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий провел параллель с романом Эриха Марии Ремарка, подчеркнув, что ФРГ сама приближает свой крах, поддерживая антироссийскую политику.

Уже не будет той пощады, никакой ГДР — уже не будет ничего. Если они так решили и приняли для себя такое решение умирать, то пусть умирают. Есть такая книга «Время жить и время умирать». Вот они выбирают для себя это время. Это же из их произведений, из их классики — Ремарк. Время жить у них закончилось, наступило время умирать благодаря их федеральному канцлеру, но это их выбор. Мы тут им в этом помочь не можем. Мы в выборы определенных государств, в отличие от них, не вмешиваемся, — пояснил Колесник.

Парламентарий напомнил, что Германия неоднократно оказывалась втянутой в конфликты, которые заканчивались для нее трагически. Также, по его словам, действия Берлина свидетельствуют о реваншистских настроениях, которые могут привести к катастрофическим последствиям для самой ФРГ.

Германия проиграла все войны, это раз. Во-вторых, этот реваншизм по всей Германии царит, как бы они ни пытались это скрыть. Это с американской подачи, это уже заметно, что все европейские политики их поддерживают. Американцы уже не стесняются. Это привет поклонникам президента США Дональда Трампа. И третье: Германия нарисовала на себе мишень. Пусть рисует на спинах, одеждах и так далее. Мы их не трогали. У нас были с ними торговые отношения, но Германия очень хочет покончить жизнь самоубийством, выбрав себе такого федерального канцлера. Ну, нацистский флаг ей в руки, — резюмировал Колесник.

Ранее Мерц заявил, что дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине полностью исчерпаны. Он подчеркнул, что переговоры больше не являются решением, поэтому Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.

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