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07 июля 2025 в 18:02

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Фото: NEWS.ru

Обстановка около дома бывшего главы Минтранса Романа Старовойта, покончившего с собой, попала видео. Как передает корреспондент NEWS.ru, в подмосковном Красногорске у жилища чиновника нет скопления людей.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал не верить разным слухам по поводу смерти Романа Старовойта и дождаться окончания следствия. Он добавил, что если дело будет касаться вопросов обороны, то оно может быть засекречено.

До этого Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором ассистентка Старовойта опознала его тело на месте совершения самоубийства в Подмосковье. На кадрах можно заметить, как молодая девушка, приложив руку ко рту, подходит к кустам, затем присаживается на колени, закрывает лицо руками и уходит в слезах.

Между тем стало известно, что бывший глава Минтранса мог умереть более суток назад. По данным близкого к следственным органам источника, самоубийство Старовойта, предварительно, произошло в ночь с 5 на 6 июля.

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Роман Старовойт
Подмосковье
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