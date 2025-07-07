Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Обстановка около дома бывшего главы Минтранса Романа Старовойта, покончившего с собой, попала видео. Как передает корреспондент NEWS.ru, в подмосковном Красногорске у жилища чиновника нет скопления людей.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал не верить разным слухам по поводу смерти Романа Старовойта и дождаться окончания следствия. Он добавил, что если дело будет касаться вопросов обороны, то оно может быть засекречено.

До этого Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором ассистентка Старовойта опознала его тело на месте совершения самоубийства в Подмосковье. На кадрах можно заметить, как молодая девушка, приложив руку ко рту, подходит к кустам, затем присаживается на колени, закрывает лицо руками и уходит в слезах.

Между тем стало известно, что бывший глава Минтранса мог умереть более суток назад. По данным близкого к следственным органам источника, самоубийство Старовойта, предварительно, произошло в ночь с 5 на 6 июля.