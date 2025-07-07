«Лучше меньше языком трепать»: в Госдуме высказались о смерти Старовойта Депутат Колесник призвал не верить различным слухам по делу о смерти Старовойта

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал не верить разным слухам по поводу смерти экс-главы Минтранса России Романа Старовойта и дождаться окончания следствия. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что если дело будет касаться вопросов обороны, то оно может быть засекречено.

Во всем произошедшем с бывшим министром транспорта Старовойтом разберется следствие. Если это дело касалось оборонных заказов, постройки фортификационных сооружений в Курской области, я думаю, следствие совместно будут вести военная прокуратура и военный Следственный комитет. Федеральная служба безопасности тоже должна подключиться. Не будем заранее делать выводы, это должно сделать следствие. А до этого лучше меньше языком трепать. Когда касается обороны, то дело может быть и засекречено, поэтому меньше сплетен, и доверяйте официальной информации, а не слухам, — сказал Колесник.

Ранее появилась информация, что тело Старовойта было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла трагически погибшего.