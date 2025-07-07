Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 17:51

«Лучше меньше языком трепать»: в Госдуме высказались о смерти Старовойта

Депутат Колесник призвал не верить различным слухам по делу о смерти Старовойта

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Екатерина Кузьмина/РБК/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал не верить разным слухам по поводу смерти экс-главы Минтранса России Романа Старовойта и дождаться окончания следствия. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что если дело будет касаться вопросов обороны, то оно может быть засекречено.

Во всем произошедшем с бывшим министром транспорта Старовойтом разберется следствие. Если это дело касалось оборонных заказов, постройки фортификационных сооружений в Курской области, я думаю, следствие совместно будут вести военная прокуратура и военный Следственный комитет. Федеральная служба безопасности тоже должна подключиться. Не будем заранее делать выводы, это должно сделать следствие. А до этого лучше меньше языком трепать. Когда касается обороны, то дело может быть и засекречено, поэтому меньше сплетен, и доверяйте официальной информации, а не слухам, — сказал Колесник.

Ранее появилась информация, что тело Старовойта было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла трагически погибшего.

Роман Старовойт
Госдума
депутаты
смерти
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали принять жесткие меры против пропаганды сатанизма
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.