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07 июля 2025 в 13:00

Фаршированные огурцы — попробуйте этот взрыв вкуса!

Огурцы, фаршированные яйцом Огурцы, фаршированные яйцом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Из скромного огурца создают сотни блюд, но сам он редко становится основой для фарширования. Это не просто закуска, это взрыв летней свежести и самый запоминающийся вкус. Приготовьте фаршированные огурцы по нашему рецепту!

Возьмите 4 крупных огурца, 3 сваренных вкрутую яйца, 100 г густого греческого йогурта, 1 зубчик чеснока (выдавленный), 1 ч. л. копченой паприки, соль, свежий укроп.

Огурцы разрежьте вдоль, ложкой вычистите семена, оставив плотные лодочки. Мякоть мелко нарежьте. Яйца разомните вилкой, смешайте с огуречной мякотью. Добавьте паприку и соль. Йогурт взбейте с чесноком и щепоткой соли. Половиной соуса заправьте начинку, тщательно перемешайте. Плотно наполните смесью огуречные лодочки. Полейте оставшимся соусом, украсьте укропом. Подавайте немедленно!

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Оксана Головина
О. Головина
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