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Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 12:03

Удары по Украине вызвали шок у Киева и посеяли панику в Варшаве

АиФ: ночная атака дронов на Украину напугала Варшаву

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Атака беспилотников на Украину в ночь на 9 июля была настолько массированной, а взрывы такими мощными, что даже в Польше были подняты боевые самолеты, пишет aif.ru. Беспилотники атаковали цели, практически не встречая сопротивления, отмечает издание. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Под удар попали несколько военных целей, важнейшей из которых стал завод «Мотор». На предприятии осуществлялся ремонт турбореактивных двигателей для боевых самолетов. Атакованы военные аэродромы в Староконстантинове, Озерном под Житомиром, Вышкове в Волынской области. Кроме того, целью ударов стала авиабаза в Гостомеле под Киевом.

Ранее пресс-служба ВСУ проинформировала, что Украину атаковало рекордное количество ударных беспилотников — 728. Также сообщалось, что по территории республики было выпущено 14 ракет. Уточнялось, что основное направление удара — Луцк. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Позже Telegram-канал «Изнанка» написал, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Житомирской области. По данным ресурса, возгорание произошло на самом объекте и в районе стоянок авиатехники, а также на территории зданий аэропорта. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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