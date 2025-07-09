В Житомирской области горит аэродром ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Житомирской области, передает Telegram-канал «Изнанка». По данным ресурса, возгорание произошло на самом объекте и в районе стоянок авиатехники, а также на территории зданий аэропорта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Удары пришлись по складам на аэродроме, говорится в посте. Также сообщается о вторичной детонации после прилетов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что ВС РФ нанесли удар по военному объекту в Луцке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По его информации, по городу были выпущены три «Кинжала», а также 11 дронов-камикадзе «Герань-2». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что ВС РФ поразили аэродромы в трех регионах Украины. Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары пришлись на Киевскую область, Полтаву и Житомир. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На днях украинские войска заявили о применении российской авиацией гиперзвуковых ракет для нанесения ударов по аэродрому Староконстантинов. Речь идет о боеприпасах авиационного базирования «Кинжал». Минобороны РФ эти сведения не комментировало.