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09 июля 2025 в 11:17

В Житомирской области горит аэродром ВСУ

Украинские пожарные в Киеве Украинские пожарные в Киеве Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Житомирской области, передает Telegram-канал «Изнанка». По данным ресурса, возгорание произошло на самом объекте и в районе стоянок авиатехники, а также на территории зданий аэропорта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Удары пришлись по складам на аэродроме, говорится в посте. Также сообщается о вторичной детонации после прилетов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что ВС РФ нанесли удар по военному объекту в Луцке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По его информации, по городу были выпущены три «Кинжала», а также 11 дронов-камикадзе «Герань-2». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что ВС РФ поразили аэродромы в трех регионах Украины. Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары пришлись на Киевскую область, Полтаву и Житомир. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На днях украинские войска заявили о применении российской авиацией гиперзвуковых ракет для нанесения ударов по аэродрому Староконстантинов. Речь идет о боеприпасах авиационного базирования «Кинжал». Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Украина
Житомирская область
аэродромы
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