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Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 18:43

Российские «Кинжалы» мощно воткнулись в важный военный объект ВСУ

В ВСУ сообщили о применении Россией «Кинжалов» для ударов по аэродрому

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Украинские войска заявили о применении российской авиацией гиперзвуковых ракет для нанесения ударов по аэродрому Староконстантинов, сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. Речь идет о боеприпасах авиационного базирования «Кинжал». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Противник сообщает, что ВС РФ нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому Староконстантинов. По заявлению противника — было две ракеты. Давеча аэродром уже атаковали ракетами и дронами, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска атаковали пункты временной дислокации украинской армии в ДНР и Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов использовались в том числе и авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Кроме того, армия России мощным ударом уничтожила пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ, а также радиолокационную станцию П-18 и машину управления ВСУ. Известно, что для атаки ВС РФ применили оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, а также артиллерийские и ракетные системы.

Кинжал
ВС РФ
ВСУ
аэродромы
ракеты
Борис Рожин
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