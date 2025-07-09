Королевская семья Британии: новости, Карл III испугал Макрона, жертва Кейт

Состояние здоровья короля Карла III вызвало дополнительную обеспокоенность после того, как у него заметили кровоточащий глаз, передает RadarOnline. Что с ним произошло и какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 9 июля?

Что со здоровьем Карла III, испуг Макрона

Как пишет издание, монарх, который с февраля 2024 года борется с неустановленной формой рака, встретил президента Франции Эммануэля Макрона в Виндзорском замке с покрасневшим правым глазом из-за лопнувшего сосуда. Источники сказали, что «болезненное зрелище» было шокирующим и «отвлекло» Макрона от первого за 17 лет государственного визита в Великобританию.

Врачи сравнили лопнувший кровеносный сосуд в глазу с «синяком на коже» и отметили, что это состояние, как правило, не представляет опасности.

«Субконъюнктивальное кровоизлияние часто происходит без видимых повреждений глаз. Даже сильное чихание или кашель могут привести к разрыву кровеносного сосуда в глазу. Лечить его не нужно. Субконъюнктивальное кровоизлияние может выглядеть тревожно, но обычно это безобидное состояние, которое проходит примерно через две недели», — пояснили эксперты.

Ранее королевские инсайдеры сообщили, что рак британского короля признан «совершенно неизлечимым», хотя он продолжит свое «интенсивное лечение».

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

На какую жертву пошла Миддлтон

RadarOnline также сообщил, что Кейт Миддлтон прекратила попытки наладить напряженные отношения между принцем Уильямом и принцем Гарри, поскольку это приводит в ярость ее мужа — будущего короля.

Источники рассказали, что принцесса Уэльская теперь сосредоточена на защите своего брака и собственного благополучия вместо того, чтобы воссоединить враждующих братьев.

«Уильяму даже слышать имя Гарри противно. Кейт напомнила ему, что таить в себе весь этот гнев не пойдет ему на пользу, но она решила отступить. Она больше не пытается все исправить и считает, что гораздо лучше защитить счастье своего брака и мужа, чем пытаться оказать услугу Гарри», — отметил инсайдер из дворца.

Миддлтон долгое время считалась единственным высокопоставленным членом королевской семьи, надеющимся на примирение между братьями, отношения которых резко ухудшились после того, как Гарри и его жена Меган Маркл сложили с себя королевские обязанности и переехали в Калифорнию в 2020 году.

Хотя, как сообщается, Кейт в прошлом поддерживала связь со своим шурином, теперь инсайдеры говорят, что она решила прекратить всякое общение после последних публичных заявлений герцога Сассекского и растущего разочарования Уильяма по поводу сложившейся ситуации.

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