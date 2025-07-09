Королевская семья Британии: новости, Карл III испугал Макрона, жертва Кейт

Состояние здоровья короля Карла III вызвало дополнительную обеспокоенность после того, как у него заметили кровоточащий глаз, передает RadarOnline. Что с ним произошло и какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 9 июля?
Что со здоровьем Карла III, испуг Макрона
Как пишет издание, монарх, который с февраля 2024 года борется с неустановленной формой рака, встретил президента Франции Эммануэля Макрона в Виндзорском замке с покрасневшим правым глазом из-за лопнувшего сосуда. Источники сказали, что «болезненное зрелище» было шокирующим и «отвлекло» Макрона от первого за 17 лет государственного визита в Великобританию.
Врачи сравнили лопнувший кровеносный сосуд в глазу с «синяком на коже» и отметили, что это состояние, как правило, не представляет опасности.
«Субконъюнктивальное кровоизлияние часто происходит без видимых повреждений глаз. Даже сильное чихание или кашель могут привести к разрыву кровеносного сосуда в глазу. Лечить его не нужно. Субконъюнктивальное кровоизлияние может выглядеть тревожно, но обычно это безобидное состояние, которое проходит примерно через две недели», — пояснили эксперты.
Ранее королевские инсайдеры сообщили, что рак британского короля признан «совершенно неизлечимым», хотя он продолжит свое «интенсивное лечение».
На какую жертву пошла Миддлтон
RadarOnline также сообщил, что Кейт Миддлтон прекратила попытки наладить напряженные отношения между принцем Уильямом и принцем Гарри, поскольку это приводит в ярость ее мужа — будущего короля.
Источники рассказали, что принцесса Уэльская теперь сосредоточена на защите своего брака и собственного благополучия вместо того, чтобы воссоединить враждующих братьев.
«Уильяму даже слышать имя Гарри противно. Кейт напомнила ему, что таить в себе весь этот гнев не пойдет ему на пользу, но она решила отступить. Она больше не пытается все исправить и считает, что гораздо лучше защитить счастье своего брака и мужа, чем пытаться оказать услугу Гарри», — отметил инсайдер из дворца.
Миддлтон долгое время считалась единственным высокопоставленным членом королевской семьи, надеющимся на примирение между братьями, отношения которых резко ухудшились после того, как Гарри и его жена Меган Маркл сложили с себя королевские обязанности и переехали в Калифорнию в 2020 году.
Хотя, как сообщается, Кейт в прошлом поддерживала связь со своим шурином, теперь инсайдеры говорят, что она решила прекратить всякое общение после последних публичных заявлений герцога Сассекского и растущего разочарования Уильяма по поводу сложившейся ситуации.
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