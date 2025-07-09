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09 июля 2025 в 11:29

Погода в Москве в среду, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температура в Москве сегодня может побить рекорд 1903 года, когда воздух в городе в этот день прогрелся до плюс 33,5 градуса, сообщили в Гидрометцентре России. Что еще известно о погоде в столице в среду, 9 июля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 9 июля

В Гидрометцентре отметили, что в ближайшие несколько дней жара может установить новые максимумы за всю историю метеорологических наблюдений. В среду днем столбики термометров могут подняться в столичном регионе до плюс 33–34 градусов. Абсолютным максимумом для 10 июля является температура в плюс 33,4 градуса, которую зафиксировали в Москве в 1996 году. На нынешнее 10 июля, то есть на завтра, прогнозируется температура в 33–35 градусов.

«Радости в этом никакой нет, потому что будет очень жаркая погода», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, который ранее предупреждал, что такая жара представляет опасность для жителей.

Он также пояснил, что длительный период прогнозирующейся жаркой погоды в центре европейской части России, в частности в Москве, обусловлен действием гребня высокого давления и воздушными потоками с юга. Они будут идти в регион с Северо-Африканского континента, востока Средиземноморья и стран Ближнего Востока.

«Плюс малооблачная погода, обусловленная гребнем высокого давления на высоте 5 км, когда воздушные потоки по вертикали будут нисходящими. Поэтому будет переменная облачность и малооблачная погода. Два этих фактора и обусловливают экстремально жаркую погоду», — сказал Вильфанд.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня в Москве снова могут быть грозовые дожди. Местами они будут с градом и шквалами.

По его информации, в среду температура воздуха составит плюс 31–33 градуса, по области — плюс 29–34 градуса. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 9 июля

По данным Леуса, сегодня Санкт-Петербург попадет под влияние небольшого промежуточного гребня антициклона. Он уменьшит количество облаков и на короткое время прекратит дожди, они вернутся лишь вечером в южные районы области.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 20–22 градуса, в Ленинградской области — плюс 18–23 градуса. Ветер северный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг временами дожди, ночью — плюс 13–15 градусов, днем — плюс 17–19 градусов.

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