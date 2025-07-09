Силы ПВО предотвратили атаку ВСУ на российский регион Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны предотвратили атаку украинских БПЛА на Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, всего в период с 08:50 до 10:40 мск в небе над регионом было сбито пять дронов.

9 июля в период с 08:50 до 10:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — сообщили в министерстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что военнослужащие ВС РФ в ночь на 9 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. По информации ведомства, в атаке были задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки 226 беспилотников самолетного типа ВСУ. Кроме того, как отметили в военном ведомстве, средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.