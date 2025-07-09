В Иркутской области турист сорвался со скалы и погиб Турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе и погиб

Турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе в Иркутской области и погиб, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в своем Telegram-канале. Там отметили, что мужчина забирался на 200-метровый мыс Скрипер, но не рассчитал силы.

В девяти километрах от Больших Котов в пади Сенной со скалистого мыса Скрипер сорвался 50-летний турист, — говорится в сообщении.

Тело туриста сняли со скалы и транспортировали на катере на базу, после чего передали полицейским. Операция спасателей продолжалась семь часов.

Ранее трое туристов пропали на Камчатке после того, как отправились в плавание по реке на самодельном катамаране. В последний раз их видели около острова Собачий. Как отметил канал, среди пропавших — известный путешественник из Москвы Сергей Лекай, 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова.

До этого житель Уфы погиб, сорвавшись со скалы во время фотосессии. Сделав фото на вершине, молодой человек начал спуск, но оступился и сорвался. От полученных травм он скончался на месте.