На Камчатке пропали туристы после плавания по реке Трое туристов пропали на Камчатке после плавания по реке на катамаране

Трое туристов пропали на Камчатке после того, как отправились на плавание по реке на самодельном катамаране, сообщил Telegram-канал SHOT. В последний раз их видели около острова Собачий.

Как отметил канал, среди пропавших — известный путешественник из Москвы Сергей Лекай, 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова. Отмечается, что туристов могло вынести в Камчатский залив Тихого океана.

Ранее житель Уфы погиб, сорвавшись со скалы во время фотосессии. Сделав фото на вершине, молодой человек начал спуск, но оступился и сорвался. От полученных травм он скончался на месте.

До этого россиянин погиб в горах Таджикистана после того, как его параплан вышел из строя и рухнул в труднодоступной местности. Трагедия произошла в Варзобском районе 23 июня, однако тело погибшего удалось обнаружить только спустя четыре дня. Погибшим оказался военнослужащий 201-й российской военной базы, расположенной на территории Таджикистана.

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