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08 июля 2025 в 11:30

На Камчатке пропали туристы после плавания по реке

Трое туристов пропали на Камчатке после плавания по реке на катамаране

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трое туристов пропали на Камчатке после того, как отправились на плавание по реке на самодельном катамаране, сообщил Telegram-канал SHOT. В последний раз их видели около острова Собачий.

Как отметил канал, среди пропавших — известный путешественник из Москвы Сергей Лекай, 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова. Отмечается, что туристов могло вынести в Камчатский залив Тихого океана.

Ранее житель Уфы погиб, сорвавшись со скалы во время фотосессии. Сделав фото на вершине, молодой человек начал спуск, но оступился и сорвался. От полученных травм он скончался на месте.

До этого россиянин погиб в горах Таджикистана после того, как его параплан вышел из строя и рухнул в труднодоступной местности. Трагедия произошла в Варзобском районе 23 июня, однако тело погибшего удалось обнаружить только спустя четыре дня. Погибшим оказался военнослужащий 201-й российской военной базы, расположенной на территории Таджикистана.

В конце июня в Краснодарском крае туристка потеряла сознание во время полета на парашюте после удара креплением троса по голове. Отлетевшая деталь парашютной системы сначала сбила женщину, после чего она повисла на страховке.

Россия
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