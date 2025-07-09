Доллар взлетит выше 100 рублей? Курсы валют 9 июля, что с евро и юанем

Доллар взлетит выше 100 рублей? Курсы валют 9 июля, что с евро и юанем

Эксперты финансового рынка оценили перспективу пары USD/RUB. Правда ли доллар взлетит выше 100 рублей, каковы курсы валют 9 июля, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 9 июля

Центральный банк России установил официальный курс доллара на среду, 9 июля, на уровне 78,1682 рубля. Во вторник, 8 июля, актуальной была отметка в 78,7185 рубля. Таким образом, американская валюта подешевела на 55,03 копейки.

На международном валютном рынке Forex, по данным сайта Investing.com, на 11:19 мск доллар уходит за 78,16 рубля, демонстрируя падение в размере 0,3355 (0,43%).

Что с евро и юанем в среду, 9 июля

Текущий курс евро ЦБ составляет 91,9667 рубля. Ранее регулятор зафиксировал стоимость европейской валюты на уровне 92,4138 рубля. Так, евро потерял 44,71 копейки. На Forex валюта продается за 91,655 рубля, показывая падение в размере 0,373 (0,41%), на 11:30 мск.

Согласно курсу Банка России на среду, 9 июля, стоимость юаня составляет 10,8597 рубля против 10,9808 рубля накануне. Таким образом, китайская валюта подешевела на 12,11 копейки. На Forex юань торгуется за 10,8812 рубля, демонстрируя спад в размере 0,0609 (0,56%), на 11:31 мск.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правда ли доллар взлетит выше 100 рублей, прогнозы

В понедельник, 7 июля, рубль перешел к укреплению, полностью отыграв потери предыдущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

«Поддержку ему могли оказать рост объема продаж валюты со стороны ЦБ и ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к $70 за баррель», — приводит РБК слова эксперта.

Зварич не видит фундаментальных факторов, которые могли бы привести к выходу юаня из диапазона 10,8–11,3 рубля в настоящее время.

Рублю фундаментально способствует навес предложения валюты над спросом, но этот фактор возник достаточно давно и вряд ли может использоваться как спекулятивный, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Согласно предположению эксперта, доллар на текущей неделе удержится в границах 77,8–79 рублей, евро — 91–93 рубля, юань — около 10,85 рубля.

К середине лета, по мнению руководителя управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрия Александрова, ожидается диапазон 77,5–79,5 рубля за доллар, 91–93,2 рубля за евро и 10,7–11 рублей за юань. Он добавил, что сейчас операции Минфина и ЦБ, увеличивших продажи валюты и золота, поддерживают рубль.

Однако эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает ослабление рубля летом.

«Если смотреть шире, чем сессия, то курсы инвалют по-прежнему на дне многомесячного боковика. Выход из консолидации должен быть резким. Отдаем предпочтение варианту восстановления курсов инвалют на фоне ожиданий сокращения профицита сальдо торгового баланса и ускоренного секвестра ключевой ставки ЦБ», — пояснил он.

Зельцер прогнозирует в июле возврат доллара на отметку в 80 рублей, юаня — выше 11 рублей. По оценкам аналитика, до конца летнего сезона курс доллара может направиться в область 85–90 рублей, а юаня — в диапазон 11,5–12 рублей. При этом не ожидается, что доллар взлетит выше 100 рублей.

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