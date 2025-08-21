Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Сожительство не сочли поводом для выплат за гибель участника СВО

Конституционный суд РФ Конституционный суд РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу гражданки, которой было отказано в получении выплаты как сожительнице военнослужащего, участвовавшего в боях в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на документы. Судьи напомнили, что юридические последствия порождает только брак, зарегистрированный в ЗАГСе.

Суды общей юрисдикции до этого уже отказали истице в признании ее права на единовременную выплату и в установлении факта нахождения в брачных отношениях с военнослужащим Росгвардии. Конституционный суд, в свою очередь, не нашел оснований для пересмотра этого решения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Семейного кодекса <…>, в Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния, — говорится в судебном решении.

Высшая судебная инстанция подчеркнула, что простое сожительство не приравнивается к официальному браку и не влечет за собой никаких правовых последствий, включая право на государственные выплаты. Вынесенное определение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее депутат Государственной думы Максим Иванов рассказал, что военнослужащий из Свердловской области, получивший ранение в ходе СВО, в течение года не получал положенного денежного довольствия. После его обращения военная прокуратура ЦВО нашла нарушения. Там подтвердили, что мужчине должны выплатить и долги по довольствию, и за ранение.

