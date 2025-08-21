Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 05:20

Пластический хирург раскрыл, можно ли исправить детскую травму носа

Пластический хирург Алексанян: детскую травму носа лучше исправлять после 18 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Операцию по исправлению последствий детской травмы носа лучше всего проводить после достижения пациентом совершеннолетия, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. Специалист пояснил, что раннее вмешательство может привести к непредсказуемым результатам.

Ринопластика после детской травмы имеет свои особенности. Ключевое отличие от эстетической ринопластики заключается в необходимости восстановления анатомической целостности носа, а не только изменения его формы. Это требует более тщательного планирования и индивидуального подхода к каждому пациенту. Лучше дождаться окончания формирования костной ткани лица, которое, как правило, завершается к 16–18 годам у девушек и к 18–20 годам у юношей. Более раннее вмешательство может привести к непредсказуемым результатам из-за продолжающегося роста костей и хрящей, — пояснил Алексанян.

По его словам, родители часто недооценивают последствия детских травм органа дыхания, надеясь, что деформация исчезнет сама собой. Однако он подчеркнул, что даже незначительный ушиб или перелом носа может привести к стойкой асимметрии, формированию горбинки, искривлению перегородки и серьезным проблемам с дыханием в будущем.

Детская травма носа, даже незначительная на первый взгляд, может привести к серьезным косметическим дефектам и функциональным нарушениям дыхания. Зачастую родители недооценивают последствия ушиба или перелома, полагая, что нос сам собой выправится, однако это не всегда так. Деформация хрящевой и костной ткани может сохраняться на протяжении многих лет, вызывая асимметрию, горбинку, искривление перегородки и другие проблемы, — заключил Алексанян.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что пластическая операция по созданию ямочек на щеках грозит асимметрией и даже параличом мышц лица. Она предупредила, что после так называемой димплэктомии у человека в любом случае нарушится естественная анатомия щечной мышцы.

операции
хирурги
дети
травмы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительнице Украины грозит тюрьма за общение с семьей
Очень вкусная шарлотка: никто не верит, что она приготовлена на сковороде!
Бойцы «Востока» за сутки проредили численность техники и солдат ВСУ
Названа причина перехода фитнес-клубов только на помесячную оплату
Мошенники нашли новую «площадку» для обмана россиян
Стало известно о прорыве в отношениях Индии и России
Ким Чен Ын принял участвовавших в освобождении Курской области офицеров
Россиянам объяснили, что грозит за угощение подростка сигаретой
На Западе признали, что украинцы хотят мира и готовы уступать
Россиян предупредили о сентябрьском увеличении цен
Разработчики раскрыли тайну вокруг защитной сети «Дарвин»
Пластический хирург раскрыл, можно ли исправить детскую травму носа
Спецпосланнику США Уиткоффу дали едкую оценку
Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Россияне берут кредиты для оплаты ЖКУ: как сократить расходы
В Госдуме рассказали, возможно ли расширить дачный участок
Ссоры с женой, слухи о разводе, здоровье: где сейчас Игорь Николаев
Обнародованы новые подробности звонка Трампа Путину
США намерены играть минимальную роль в гарантиях для Украины
Химик рассказал, что и почему нельзя смывать в унитаз
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.