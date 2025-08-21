Пластический хирург раскрыл, можно ли исправить детскую травму носа Пластический хирург Алексанян: детскую травму носа лучше исправлять после 18 лет

Операцию по исправлению последствий детской травмы носа лучше всего проводить после достижения пациентом совершеннолетия, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. Специалист пояснил, что раннее вмешательство может привести к непредсказуемым результатам.

Ринопластика после детской травмы имеет свои особенности. Ключевое отличие от эстетической ринопластики заключается в необходимости восстановления анатомической целостности носа, а не только изменения его формы. Это требует более тщательного планирования и индивидуального подхода к каждому пациенту. Лучше дождаться окончания формирования костной ткани лица, которое, как правило, завершается к 16–18 годам у девушек и к 18–20 годам у юношей. Более раннее вмешательство может привести к непредсказуемым результатам из-за продолжающегося роста костей и хрящей, — пояснил Алексанян.

По его словам, родители часто недооценивают последствия детских травм органа дыхания, надеясь, что деформация исчезнет сама собой. Однако он подчеркнул, что даже незначительный ушиб или перелом носа может привести к стойкой асимметрии, формированию горбинки, искривлению перегородки и серьезным проблемам с дыханием в будущем.

Детская травма носа, даже незначительная на первый взгляд, может привести к серьезным косметическим дефектам и функциональным нарушениям дыхания. Зачастую родители недооценивают последствия ушиба или перелома, полагая, что нос сам собой выправится, однако это не всегда так. Деформация хрящевой и костной ткани может сохраняться на протяжении многих лет, вызывая асимметрию, горбинку, искривление перегородки и другие проблемы, — заключил Алексанян.

