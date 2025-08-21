Обнародованы новые подробности звонка Трампа Путину

Министр финансов США Скотт Бессент поделился ранее неизвестными деталями телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По данным Fox News, телефонный звонок состоялся в ночное время по московскому часовому поясу, когда российский президент уже завершал свой рабочий день.

Беседа между лидерами двух стран произошла в период визита украинского президента и европейских политических деятелей в Белый дом. Особое внимание в рассказе Бессента было уделено готовности Путина продлить свой рабочий день для важного международного диалога.

Трамп, находясь в центре интенсивных переговоров, предложил российскому коллеге два варианта коммуникации — немедленный телефонный разговор или сообщение, которое могло быть рассмотрено на следующий день.

Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра, — заявил Путин.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился, что президент РФ в жизни сильно отличается от созданного СМИ образа. По его словам, Путин является расчетливым стратегом, действующим в интересах своей страны.