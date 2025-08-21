Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Вэнс рассказал о своем впечатлении от общения с Путиным

Вице-президент США Вэнс признал, что Путин всегда заботится об интересах России

Президент РФ Владимир Путин в жизни сильно отличается от созданного СМИ образа, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, российский лидер является расчетливым стратегом, действующим в интересах своей страны.

Несмотря на отсутствие личных встреч, Вэнс неоднократно общался с главой РФ по телефону. Эти беседы позволили ему составить собственное мнение. Он подчеркнул, что Путин производит впечатление более мягкого и осторожного собеседника, чем можно было бы предположить, основываясь на общепринятом представлении.

Вице-президент США заявил, что российский президент — это прагматик, чьи действия всегда направлены на защиту национальных интересов, как он их сам понимает. Вэнс также предположил, что именно это качество — забота о своем народе — может быть причиной уважения, которое Путин испытывает к президенту США.

Вы знаете, у американских СМИ есть определенный его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен, — подчеркнул американский политик.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп получил официальное приглашение посетить Россию. Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что данное предложение было озвучено во время встречи лидеров на Аляске.

