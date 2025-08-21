Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 06:40

Поразили Leopard, Т-64, Starlink и 10 авто: успехи ВС РФ к утру 21 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки уничтожили танки Leopard, Т-64, станцию Starlink и 10 автомобилей, сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев. Что известно об этом и других успехах ВС РФ к утру 21 августа?

Поразили Leopard, Т-64, Starlink и 10 авто

Как сообщил Яковлев, также были ликвидированы 17 пунктов управления беспилотниками.

«В течение суток ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, два танка Leopard и Т-64, 10 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, станцию спутниковой связи Starlink и 17 пунктов управления беспилотной авиацией», — цитирует слова Яковлева ТАСС.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы было уничтожено орудие полевой артиллерии и пункт управления РСЗО ВСУ.

Уничтожили пехоту ВСУ

Российские военнослужащие 18-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили из «Гиацинта-Б» пункт управления дронами и пехоту противника в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

«Артиллеристы 152-мм орудия „Гиацинт-Б“ 18-й общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ прямым попаданием уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу противника на правом берегу Днепра в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Разнесли шесть роботизированных платформ ВСУ

За минувшие сутки российские военные ликвидировали шесть наземных роботизированных комплексов, которые применялись ВСУ для снабжения в зоне ответственности группировки войск «Запад»., рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

«За сутки потери ВСУ составили <…> шесть наземных робототехнических комплексов подвоза. Подразделениями ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 26 тяжелых боевых квадрокоптеров Р-18», — заявил Шаров.

Ликвидировали место скопления живой силы ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Южной группировки войск уничтожил место скопления живой силы ВСУ в зоне проведения спецоперации.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по месту скопления личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Юг“. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — отметили там.

В министерстве добавили, что после подтверждения информации об уничтожении цели истребитель благополучно вернулся на аэродром вылета.

Лишили ВСУ трех тяжелых дронов

Расчеты БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, входящего в состав группировки войск «Север», нейтрализовали три тяжелых грузовых гексакоптера и разведывательный беспилотник ВСУ в Сумской области.

«В ходе разведывательных мероприятий оператор БПЛА заметил вражеский тяжелый гексакоптер ВСУ типа „Баба-яга“, который не один день летал над нашими передовыми позициями и мешал нашим штурмовым и артиллерийским подразделениям на передовой, сбрасывая мины на позиции. <…> Оператор подлетел к тяжелому беспилотнику ВСУ и с помощью специального приспособления, установленного снизу на квадрокоптере, сбросил сетку, запутав винты вражеского БПЛА, после чего гексакоптер ВСУ упал и взорвался. <…> Аналогичным способом были также уничтожены еще две „Бабы-яги“», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что полученная с дрона ВСУ информация позволила вскрыть точки расположения пунктов управления и взлетов разведывательных беспилотников противника.

Минобороны РФ
СВО
ВС РФ
ВСУ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
