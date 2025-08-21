Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 06:26

Жительнице Украины грозит тюрьма за общение с семьей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Украины Наталья Талыбова находится под судом по обвинению в государственной измене за поддержание контактов с российской гражданкой, являющейся ее крестной матерью. Согласно данным международной организации «Клуб народного единства», женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Талыбову включили в список политических заключенных. С 14 марта 2024 года обвиняемая содержится в следственном изоляторе подконтрольного Киеву Запорожья.

Уголовное преследование украинки происходит в контексте ужесточения законодательства страны в сфере национальной безопасности. По данным Генпрокуратуры Украины, только за первое полугодие 2025 года было зафиксировано около 2000 случаев «антигосударственной деятельности», из которых 553 дела были квалифицированы как государственная измена.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала женщину в Киеве, которая пыталась взорвать кафе. По данным властей, жительница украинской столицы пронесла с собой два самодельных взрывных устройства. Задержанная призналась, что неизвестные якобы убедили ее в выполнении задания СБУ. В настоящий момент выясняется, как женщина получила взрывные устройства.

аресты
тюрьмы
Украина
связи
