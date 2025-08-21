«Будете хорошо себя вести?»: Вэнс подколол Зеленского в Белом доме Вэнс заявил, что перед переговорами в Белом доме подколол Зеленского

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс рассказал телеканалу Fox News, как ему удалось разрядить напряженную атмосферу в начале переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, он сказал легкую шутку, вспомнив предыдущий приезд украинского политика в Вашингтон.

Когда Зеленский вошел в Овальный кабинет, я поболтал с ним <...> и с некоторыми из высокопоставленных членов украинской делегации. Я сказал ему: «Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». А он просто усмехнулся. Это был хороший маленький способ растопить лед, — отметил Вэнс.

Он добавил, что его шутка была адресована не только непосредственно президенту Украины, но и другим высокопоставленным членам украинской делегации. Вице-президент подчеркнул, что подобные неформальные моменты играют важную роль в установлении конструктивных рабочих отношений между лидерами государств, особенно в условиях сложной международной обстановки.

Ранее Вэнс поделился, что президент РФ Владимир Путин в жизни сильно отличается от созданного СМИ образа. По его словам, российский лидер является расчетливым стратегом, действующим в интересах своей страны.