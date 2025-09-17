Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 13:05

Стало известно, когда на Украине могут пройти президентские выборы

Политтехнолог Павлив: выборы на Украине могут пройти в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президентские выборы на Украине могут пройти в середине 2026 года, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, подготовка началась еще в 2023 году, однако события стали развиваться активнее после встречи лидера России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

По-хорошему, к выборам [на Украине] готовятся с 2023 года, но форсирование событий началось после встречи Трампа с Путиным и общения с европейцами. Относительно сроков, я уверен, что это невозможно в 2025 году, но большинство собеседников на той стороне говорят, что в целом все готовятся на середину 2026 года. Я полагаю, что это более возможно. Допускаю, что под давлением Вашингтона это может произойти, например, весной, — сказал Павлив.

Ранее сообщалось, что украинские власти активно готовятся к выборам. На это указывают многие действия офиса президента Владимира Зеленского. Например, в бюджете на следующий год расходов на социальную сферу многократно больше, чем на оборону.

До этого американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно готовится к участию в президентских выборах на Украине. По ее словам, у предвыборной команды генерала уже есть штаб-квартира в Лондоне.

Украина
выборы
президенты
Владимир Зеленский
