Призыв РПЦ запретить празднование дня Ивана Купалы и ввести за это уголовную ответственность не встретил понимания у бойцов диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Представители ДШРГ в своем Telegram-канале подчеркнули, что среди военнослужащих все чаще встречаются именно «язычники».

[РПЦ] выступает против старых русских праздников, потому что якобы они не укладываются в церковные каноны, которые для очень многих русских людей уже стали не важны, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина призвала членов РПЦ отказаться от оскорблений в адрес женщин. Резкие слова могут спровоцировать отток верующих из храмов и подорвать доверие к Русской православной церкви, убеждена парламентарий. Большинство прихожан составляют женщины, и если бы церковь относилась к ним неуважительно, они не посещали бы богослужения, добавила депутат.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что возвращение крестов на герб России укрепит авторитет власти и получит поддержку большинства граждан. По его мнению, это решение демонстрирует четкую позицию государства и будет воспринято как важный политический сигнал.