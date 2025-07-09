США потратили более $1,6 млрд (125 трлн рублей), выделенных Украине, на развитие собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны, говорится в исследовании РИА Новости. Отмечается, что речь идет только о средствах, выделенных в 2024 году.

Согласно информации, предоставленной агентством, средства, предназначенные для оказания помощи Украине, в частности, были перераспределены на строительство и модернизацию ключевых предприятий, занимающихся производством взрывчатых веществ, артиллерийских снарядов и их компонентов. В частности, более $623 млн (48 трлн рублей) было выделено на создание завода по производству тротила. Дополнительно $600 млн (46 млрд рублей) направлены на расширение мощностей по производству взрывчатки на заводе в Холстоне. Заводу в Скрантоне выделено $80 млн (6 трлн рублей) для увеличения объемов производства металлических частей снарядов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение США переложить на Европу расходы на военную помощь Украине — логичное и справедливое. По его словам, европейцы должны взять на себя большую долю обязательств.