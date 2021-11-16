Пересильд показала снятые «для себя» уникальные кадры из космоса

Юлия Пересильд опубликовала видео, сделанное ею в космосе с МКС. В коротком ролике, снятом актрисой, можно увидеть голубую поверхность Земли и чёрное бескрайнее пространство космоса вокруг.

Необыкновенной красоты ролик артистка сопроводила песней «Мы — эхо» в собственном исполнении. Кадры сильно впечатлили подписчиков Пересильд.

Так, очень эмоционально по поводу увиденного высказался бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков.

Я посмотрел всё видео с МКС, какие есть. Это что-то невообразимое. Юля, то что ты там побывала — это просто в голове не укладывается. Фантастика, — написал фотограф в комментариях.

Актриса пробыла на МКС 12 дней, после полёта в космос ей понадобились восстановление и покой. Сейчас ей приходится переживать из-за большого количества негатива в свой адрес: люди негодуют, что вместо помощи больным детям деньги потрачены на то, чтобы отправить в космос артистку.

Ранее актриса Юлия Пересильд, которая слетала в космос для съёмок нового фильма, заявила, что проблему больных детей в России не решить «только деньгами». Она назвала глупостью вопрос о том, почему потраченные на её полёт в космос миллиарды рублей не были переданы на нужды больных детей.