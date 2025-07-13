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13 июля 2025 в 09:21

Япония и страны ЕС объединятся ради прорыва в космосе

Nikkei: Япония и члены ЕС планируют создать свою сеть спутников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Япония совместно с государствами Евросоюза намерена разработать собственную спутниковую сеть, сообщает Nikkei. Данный проект направлен на уменьшение технологической зависимости от Соединенных Штатов и отставания от США и Китая в области спутниковых технологий. В ближайшее время стороны планируют подписать соответствующее соглашение на предстоящем саммите.

В рамках сотрудничества предполагается создание группировки компактных спутников с совместным управлением. Особое внимание будет уделено развитию государственно-частного партнерства в космической отрасли. Наличие собственной спутниковой инфраструктуры, обеспечивающей оперативный обмен данными, является важнейшим условием для успешной цифровой трансформации.

Ранее стало известно, что НАТО приступило к созданию новой спутниковой системы наблюдения за военной активностью России. Разрабатываемая система будет отслеживать передвижения войск, проведение учений и боевые действия на территории Украины. Особое внимание уделяется мониторингу границ России с восточными странами — членами НАТО. Вандье отметил, что новая технология также может применяться для наблюдения за Арктическим регионом, где в последние годы значительно активизировалась российская военная деятельность.

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