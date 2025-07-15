Под Хабаровском задержали двух иностранцев за финансирование террористов

В Хабаровском крае задержали двух иностранцев, которые финансировали группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. У них изъяты платежные инструменты и средства коммуникации. Возбуждено уголовное дело о содействии терроризму.

Задержанные, проживая в городе Хабаровске, осуществляли переводы денежных средств, предназначенных для финансирования международной террористической организации <…>, с целью подготовки и осуществления ее участниками террористической деятельности, — говорится в публикации.

Ранее в МВД России заметили, что в стране за год резко выросло число терактов. Так, за первое полугодие 2024 года зарегистрировали 1191 террористический акт — почти в три раза больше, чем за весь 2023 год. Существенно выросло и общее число преступлений террористического характера: с 2382 случаев в 2023 году до 3714 в 2024-м.

Также увеличилось число осужденных по статьям, связанным с терроризмом. В 2024 году по статье 205 УК «Теракт» осуждены 75 человек — почти вдвое больше, чем в любой из предыдущих годов.