«Украли»: Александр Масляков рассказал о судьбе КВН

В день 60-летия КВН его ведущий Александр Масляков рассказал NEWS.ru о том, каким он видит будущее телепрограммы «Клуб весёлых и находчивых». Масляков опроверг слухи о закрытии КВН в связи с запуском похожего по формату шоу «Игра» на ТНТ и выразил своё отношение к конкурентам, заявив, что у КВН «украли идею».

У КВН будет светлое будущее. Всё, что я могу сказать насчёт «Игры», это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей. Мы недавно запустили на Первом канале новый проект — «Детский КВН». Так что всё будет нормально, — заявил Александр Васильевич.

Вышедшее в новом телесезоне шоу «Игра», к созданию которого причастны бывшие кавээнщики, называли «ножом в спину Маслякова». Эксперты высказывали предположение, что проект ТНТ может «убить КВН». Однако после скандалов с подозрением в заимствовании формата и сцены поцелуя двух мужчин, из-за которой канал обвинили в пропаганде ЛГБТ, продюсеры «Игры» приняли решение о приостановке трансляции шоу. В беседе с NEWS.ru комик Гарик Мартиросян опроверг слухи о полном закрытии проекта, пояснив, что съёмки приостановлены из-за коронавирусных ограничений.

Ранее автор гимна «Мы начинаем КВН» Борис Салибов рассказал NEWS.ru, кто может стать преемником 79-летнего Александра Маслякова. По мнению Салибова, на эту роль нынешний ведущий КВН готовит сына и внучку.