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Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил претензии ООО «Группа-7» к Роспатенту. Иск касался регистрации товарного знака «КВН. Клуб весёлых и находчивых» на компанию Александра Маслякова АМиК.

Всего «Группа 7» оспаривает права Маслякова на шесть товарных знаков. Уже отклонены претензии по «Планете КВН» и The International Union КВН. Остальные споры пока не рассмотрены.

«Группа 7» заявляет, что ей принадлежат авторские права на сценарии первых игр КВН, а также на книгу «КВН. Клуб весёлых и находчивых», изданную в 1965 году, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ведущий КВН Александр Масляков-младший стал основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, которому принадлежит КВН). С 5 сентября доля Маслякова-младшего в объединении составляет 50%.