Гусман не подтвердил информацию о закрытии Высшей лиги КВН

https://static.news.ru/photo/d0c679c4-1f7d-11eb-8c57-fa163e074e61_660.jpg Юлий Гусман Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высшая лига Клуба весёлых и находчивых не будет закрыта. Слухи об этом лишены оснований, заявил режиссёр и телеведущий, а также постоянный член жюри игр КВН Юлий Гусман.

Он заверил, что игры по-прежнему будут выходить в телеэфире.

Реорганизацию в структуре управления он связал с оптимизацией работы, которая не повлечёт за собой отмену проекта.

Конкретный пункт о закрытии управляющей компании на КВН не повлияет, — заверил Гусман в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, о ситуации с управляющей компанией идёт «долгий и непростой» разговор.

Ранее, как писал NEWS.ru, СМИ сообщили, что компания, которая занимается организацией игр Высшей лиги КВН, прекращает деятельность в связи с нехваткой прибыли. Масляков такие утверждения отверг и напомнил, что на 8 ноября запланировано празднование дня рождения Клуба весёлых и находчивых.