КВН попросили признать мировым аудиовизуальным наследием

Группа бывших и нынешних участников телепередачи «Клуб весёлых и находчивых» (КВН) направила обращение в ЮНЕСКО с просьбой включить передачу в реестр мирового аудиовизуального наследия. По их словам, это соответствует глобальной миссии ЮНЕСКО, заключающейся в том, чтобы «нести мир в сознание людей», пишет ТАСС.

Авторы инициативы отмечают , что телепередача «несёт в себе установки на гуманизацию и демократизацию взаимоотношений в социуме, открывает возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку». Обращение в адрес генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле подписали более 30 бывших и нынешних участников передачи, в том числе Михаил Галустян, Семён Слепаков, Дмитрий Хрусталёв, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и другие. Также документ поддержали представители различных студенческих объединений, в том числе Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений.

Президент международного союза КВН Александр Масляков также добавил, что программа является символом не только современной России, но и СССР, объединяющим и уважающим культуры, традиции, национальности и поколения. Он добавил, что в этом году отмечается 60-летие со дня выхода первой передачи КВН.

Ранее президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства отметил значительный вклад ведущего в развитие СМИ и его многолетнюю плодотворную работу.