Автор гимна КВН: несправедливо, что игра стала семейным бизнесом Масляковых

8 ноября 2021 года Клубу весёлых и находчивых исполняется 60 лет. Накануне юбилея автор слов гимна «Мы начинаем КВН» Борис Салибов дал эксклюзивное интервью NEWS.ru. В 1960-е и 1970-е он сам играл в КВН в команде «Одесские трубочисты», а 1986 году вместе с завотделом молодёжной редакции Центрального Телевидения Андреем Меньшиковым вернул КВН на экран. Салибов рассказал, почему в новый, возрождённый КВН не хотели приглашать Александра Маслякова, объяснил изменения в современном КВНе, а также назвал имена двух самых вероятных преемников 79-летнего Маслякова на пост ведущего КВН.

Борис Салибов boris.salibov/facebook.com

Как начинался КВН

— Известно, что КВН родился из передачи «Вечер весёлых вопросов» Альберта Аксельрода, который был врачом по образованию. И он же был первым ведущим КВН. Вы были с ним знакомы?

— Да. Он был потрясающим эрудитом, очень интересным человеком.

КВН он вёл вместе с диктором Светланой Жильцовой. А я играл в одесской команде. Режиссёром КВН была Белла Сергеева, тоже личность легендарная на советском телевидении: умница, профессионал самого высокого класса.

Александр Масляков, Светлана Жильцова Палатник/РИА Новости

— Каким был тогда КВН?

— Чтобы тебя взяли в КВН, надо было придумать рассказ, используя, например, такие слова: «он, она, оно, они и велосипед с моторчиком».

Думай, шевели мозгами. Главное условие участия команды — наличие сильной авторской группы, которая могла бы придумать домашнее задание и приветствие, отвечала бы на разминке. Без хороших авторов в КВН было делать нечего. А хорошие авторы — это штучные люди.

Когда меня спрашивают, в чём состояла легендарность КВН, я теряюсь. Сложно объяснить. Во-первых, передача шла в прямом эфире — думающие молодые люди находили решение за 30 секунд. По сути, это была единственная программа, которая создавалась на глазах у всей страны.

Лапин назвал КВН «гнойником на теле молодёжной редакции»

Николай Шестаков/РИА Новости

— Ведущего Аксельрода из программы в какой-то момент убрали. Почему?

— Партийные чиновники, насколько мне известно, посчитали, что на телевидении слишком много евреев.

Пришёл Масляков — симпатичный парень, студент МИИТ — Московского института инженеров транспорта. Симпатичный, телегеничный. Ему достаточно было один раз прочитать сценарий — моментально запоминал. Этим отличался он многих других ведущих. Записанные фразы выдавал так, как будто только что сам придумал. И у него обаяние экранное, такого не было ни у кого в то время.

Ассистентом режиссёра стала работать Света Семёнова. Позже она стала Масляковой — вышла замуж за Сашу.

— А почему в 1973 году КВН закрыли?

— За слишком смелые шутки. Председатель Гостелерадио Сергей Лапин назвал игру «гнойником на теле молодёжной реакции». Это дословная цитата.

Лишь через 13 лет, в 1986 году, завотделом молодёжной реакции Андрей Меньшиков заговорил о том, что КВН нужно возродить. Я к тому времени переехал из Одессы в Москву, и Андрей предложил мне заниматься возрождением КВН вместе.

Пришла перестройка, гласность — передача сама просилась на экран. Так говорил Андрей. А я сомневался, думая о том, что, пытаясь воссоздать легенду, её порой очень легко разрушить.

Мы с Андреем стали собирать команды. Ездили и в Свердловск, и в Одессу... Нашли много команд, их хватило на несколько сезонов.

«Мы не хотели возвращать Маслякова в КВН»

— А чем занимался в то время Александр Васильевич Масляков?

— Он так же работал в молодёжной редакции Центрального Телевидения, но вёл другие передачи: «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни».

Мы не хотели возвращать Маслякова в КВН. Потому что ему было уже за 40. Нестуденческой возрастной категории.

Мы задумали, чтобы КВН по очереди вели члены команд. Провели пробную игру, где участвовали команды Одессы и Московского строительного института. Игра прошла очень хорошо. К сожалению, её не снимало телевидение.

Следующую игру уже снимали. Во время монтажа мы с Андреем поняли, что очень не хватает закадрового текста — голоса, который бы объяснял происходящее на экране. Написали текст и пригласили Масляков озвучить. Он очень обрадовался. В процессе озвучания мы совместно решили, что пусть на следующей программе будет не голос за кадром, а ведущий на сцене. Масляков сказал, что он готов. Так он стал ведущим снова.

Выступление команды КВН Одесского государственного университета (ОНУ), КВН, 1987 год Игорь Зотин/ТАСС

— А как Светлана Маслякова — супруга Александра Васильевича — отнеслась к идее возрождения КВН?

— Никак. Она не имела тогда к программе никакого отношения, работала, если не ошибаюсь, в программе «Человек и закон» помощником или ассистентом режиссёра.

«Comedy Club порой интереснее и смешнее, чем КВН»

— Как родился гимн КВН, автором слов которого являетесь вы — «Мы начинаем КВН»?

— В качестве автора музыки мы с Андреем Меньшиковым сначала хотели пригласить композитора Юрия Чернавского, который писал очень модные песни, в том числе Алле Пугачёвой. И он написал для КВН, тоже модную. Послушав эту мелодию, я сказал Андрею, что лучше не модную, а «на все времена».

Отправились к Владимиру Шаинскому. Он написал, довольно быстро. После чего закрыл меня в своём рабочем кабинете, сказав: «Пока не напишешь текст хотя бы первого куплета, ты отсюда не выйдешь». И я написал, часа примерно за два. Владимир Яковлевич текст принял и меня выпустил.

— Получаете ли авторские отчисления за эту песню?

— В Советском Союзе не получал, а позже стали начислять. Это гроши, поверьте.

— С годами КВН стал буквально семейным бизнесом Масляковых. Это справедливо?

— Мне кажется, нет.

Всё-таки передачу придумал не Масляков. То, что мы с Андреем Меньшиковым возрождали КВН, тоже не имеет первостепенного значения. По справедливости КВН — это Аксельрод, который придумал игру, и режиссёр Белла Сергеева.

— Чем кардинально отличается нынешний КВН от игры вашего времени?

— В какой-то момент мы с Андреем Меньшиковым перестали иметь отношение к КВН. И спустя время увидели, что из конкурса эрудитов он превратился в состязание весельчаков.

Кстати, Владимир Ворошилов, запуская «Что? Где? Когда?», из КВН взял разминку — сделал отдельную передачу, где ценится как раз эрудиция. В КВН её уже нет, а жаль. Не случайно появился Comedy Club — он порой интереснее, смешнее, чем КВН. Конечно же, на мой взгляд.

Когда наступает массовость, то «штучность» отходит на второй план... Перестав быть легендой, КВН, на мой субъективный взгляд, превратился в обычный конкурс телевизионной самодеятельности. Похож на строевую подготовку.

Жюри смеется шуткам объективно несмешным. Я понимаю, они делают свою работу, транслируя зрителям хорошее настроение. Когда программу делали мы, жюри должно было не только «жюрить», но еще и думать. Потому что были задания и им — на эрудицию, на реакцию. Но КВН есть, живёт. Нужен ли он в нынешнем виде? Я не знаю.

«У Маслякова-младшего нет и сотой доли папиного обаяния»

— Давно виделись с Александром Масляковым?

— Лет пять назад. Он приезжал в Израиль, где я сейчас живу и где сборная СНГ играла с израильской. Я пришёл на игру, сидел в первом ряду. Александр Васильевич меня увидел. Узнав, кивнул.

Александр Масляков Михаил Патлис/РИА Новости

Но когда после игры я попытался пройти за кулисы, меня не пустили его охранники. Да, Саша Масляков теперь ходит с охраной. Это уже совсем другой человек, не тот, каким был раньше.

— Как вы думаете, «рулевой» КВН уже определил себе преемника?

— Это же очевидно — он готовит себе в преемники сына. И насколько мне известно, недавно подключил также внучку. Таисия Маслякова будет вести «Детский КВН» (премьера состоялась 31 октября на Первом канале. — NEWS.ru).

Александр Масляков-младший мне, правда, не кажется хорошим ведущим КВН. Это моё мнение. У него нет и сотой доли экранного обаяния, которое присутствовало у папы. Возможно, есть у внучки, но её в роли ведущей я пока не видел.