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Автор гимна КВН: несправедливо, что игра стала семейным бизнесом Масляковых
Культура

Автор гимна КВН: несправедливо, что игра стала семейным бизнесом Масляковых

впервые рассказал, что Маслякова не хотели делать ведущим игры, и объяснил, почему Comedy Club стал смешнее «Клуба весёлых и находчивых»
02:15, 08 ноября 2021
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8 ноября 2021 года Клубу весёлых и находчивых исполняется 60 лет. Накануне юбилея автор слов гимна «Мы начинаем КВН» Борис Салибов дал эксклюзивное интервью NEWS.ru. В 1960-е и 1970-е он сам играл в КВН в команде «Одесские трубочисты», а 1986 году вместе с завотделом молодёжной редакции Центрального Телевидения Андреем Меньшиковым вернул КВН на экран. Салибов рассказал, почему в новый, возрождённый КВН не хотели приглашать Александра Маслякова, объяснил изменения в современном КВНе, а также назвал имена двух самых вероятных преемников 79-летнего Маслякова на пост ведущего КВН.

Борис СалибовБорис Салибовboris.salibov/facebook.com

Как начинался КВН

— Известно, что КВН родился из передачи «Вечер весёлых вопросов» Альберта Аксельрода, который был врачом по образованию. И он же был первым ведущим КВН. Вы были с ним знакомы?

— Да. Он был потрясающим эрудитом, очень интересным человеком.

КВН он вёл вместе с диктором Светланой Жильцовой. А я играл в одесской команде. Режиссёром КВН была Белла Сергеева, тоже личность легендарная на советском телевидении: умница, профессионал самого высокого класса.

Александр Масляков, Светлана ЖильцоваАлександр Масляков, Светлана ЖильцоваПалатник/РИА Новости

— Каким был тогда КВН?

— Чтобы тебя взяли в КВН, надо было придумать рассказ, используя, например, такие слова: «он, она, оно, они и велосипед с моторчиком».

Думай, шевели мозгами. Главное условие участия команды — наличие сильной авторской группы, которая могла бы придумать домашнее задание и приветствие, отвечала бы на разминке. Без хороших авторов в КВН было делать нечего. А хорошие авторы — это штучные люди.

Когда меня спрашивают, в чём состояла легендарность КВН, я теряюсь. Сложно объяснить. Во-первых, передача шла в прямом эфире — думающие молодые люди находили решение за 30 секунд. По сути, это была единственная программа, которая создавалась на глазах у всей страны.

Лапин назвал КВН «гнойником на теле молодёжной редакции»

Автор гимна КВН: несправедливо, что игра стала семейным бизнесом МасляковыхНиколай Шестаков/РИА Новости

— Ведущего Аксельрода из программы в какой-то момент убрали. Почему?

— Партийные чиновники, насколько мне известно, посчитали, что на телевидении слишком много евреев.

Пришёл Масляков — симпатичный парень, студент МИИТ — Московского института инженеров транспорта. Симпатичный, телегеничный. Ему достаточно было один раз прочитать сценарий — моментально запоминал. Этим отличался он многих других ведущих. Записанные фразы выдавал так, как будто только что сам придумал. И у него обаяние экранное, такого не было ни у кого в то время.

Ассистентом режиссёра стала работать Света Семёнова. Позже она стала Масляковой — вышла замуж за Сашу.

— А почему в 1973 году КВН закрыли?

— За слишком смелые шутки. Председатель Гостелерадио Сергей Лапин назвал игру «гнойником на теле молодёжной реакции». Это дословная цитата.

Лишь через 13 лет, в 1986 году, завотделом молодёжной реакции Андрей Меньшиков заговорил о том, что КВН нужно возродить. Я к тому времени переехал из Одессы в Москву, и Андрей предложил мне заниматься возрождением КВН вместе.

Пришла перестройка, гласность — передача сама просилась на экран. Так говорил Андрей. А я сомневался, думая о том, что, пытаясь воссоздать легенду, её порой очень легко разрушить.

Мы с Андреем стали собирать команды. Ездили и в Свердловск, и в Одессу... Нашли много команд, их хватило на несколько сезонов.

«Мы не хотели возвращать Маслякова в КВН»

— А чем занимался в то время Александр Васильевич Масляков?

— Он так же работал в молодёжной редакции Центрального Телевидения, но вёл другие передачи: «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни».

Мы не хотели возвращать Маслякова в КВН. Потому что ему было уже за 40. Нестуденческой возрастной категории.

Мы задумали, чтобы КВН по очереди вели члены команд. Провели пробную игру, где участвовали команды Одессы и Московского строительного института. Игра прошла очень хорошо. К сожалению, её не снимало телевидение.

Следующую игру уже снимали. Во время монтажа мы с Андреем поняли, что очень не хватает закадрового текста — голоса, который бы объяснял происходящее на экране. Написали текст и пригласили Масляков озвучить. Он очень обрадовался. В процессе озвучания мы совместно решили, что пусть на следующей программе будет не голос за кадром, а ведущий на сцене. Масляков сказал, что он готов. Так он стал ведущим снова.

Выступление команды КВН Одесского государственного университета (ОНУ), КВН, 1987 годВыступление команды КВН Одесского государственного университета (ОНУ), КВН, 1987 годИгорь Зотин/ТАСС

— А как Светлана Маслякова — супруга Александра Васильевича — отнеслась к идее возрождения КВН?

— Никак. Она не имела тогда к программе никакого отношения, работала, если не ошибаюсь, в программе «Человек и закон» помощником или ассистентом режиссёра.

«Comedy Club порой интереснее и смешнее, чем КВН»

— Как родился гимн КВН, автором слов которого являетесь вы — «Мы начинаем КВН»?

— В качестве автора музыки мы с Андреем Меньшиковым сначала хотели пригласить композитора Юрия Чернавского, который писал очень модные песни, в том числе Алле Пугачёвой. И он написал для КВН, тоже модную. Послушав эту мелодию, я сказал Андрею, что лучше не модную, а «на все времена».

Отправились к Владимиру Шаинскому. Он написал, довольно быстро. После чего закрыл меня в своём рабочем кабинете, сказав: «Пока не напишешь текст хотя бы первого куплета, ты отсюда не выйдешь». И я написал, часа примерно за два. Владимир Яковлевич текст принял и меня выпустил.

— Получаете ли авторские отчисления за эту песню?

— В Советском Союзе не получал, а позже стали начислять. Это гроши, поверьте.

— С годами КВН стал буквально семейным бизнесом Масляковых. Это справедливо?

— Мне кажется, нет.

Всё-таки передачу придумал не Масляков. То, что мы с Андреем Меньшиковым возрождали КВН, тоже не имеет первостепенного значения. По справедливости КВН — это Аксельрод, который придумал игру, и режиссёр Белла Сергеева.

— Чем кардинально отличается нынешний КВН от игры вашего времени?

— В какой-то момент мы с Андреем Меньшиковым перестали иметь отношение к КВН. И спустя время увидели, что из конкурса эрудитов он превратился в состязание весельчаков.

Кстати, Владимир Ворошилов, запуская «Что? Где? Когда?», из КВН взял разминку — сделал отдельную передачу, где ценится как раз эрудиция. В КВН её уже нет, а жаль. Не случайно появился Comedy Club — он порой интереснее, смешнее, чем КВН. Конечно же, на мой взгляд.

Когда наступает массовость, то «штучность» отходит на второй план... Перестав быть легендой, КВН, на мой субъективный взгляд, превратился в обычный конкурс телевизионной самодеятельности. Похож на строевую подготовку.

Жюри смеется шуткам объективно несмешным. Я понимаю, они делают свою работу, транслируя зрителям хорошее настроение. Когда программу делали мы, жюри должно было не только «жюрить», но еще и думать. Потому что были задания и им — на эрудицию, на реакцию. Но КВН есть, живёт. Нужен ли он в нынешнем виде? Я не знаю.

«У Маслякова-младшего нет и сотой доли папиного обаяния»

— Давно виделись с Александром Масляковым?

— Лет пять назад. Он приезжал в Израиль, где я сейчас живу и где сборная СНГ играла с израильской. Я пришёл на игру, сидел в первом ряду. Александр Васильевич меня увидел. Узнав, кивнул.

Александр МасляковАлександр МасляковМихаил Патлис/РИА Новости

Но когда после игры я попытался пройти за кулисы, меня не пустили его охранники. Да, Саша Масляков теперь ходит с охраной. Это уже совсем другой человек, не тот, каким был раньше.

— Как вы думаете, «рулевой» КВН уже определил себе преемника?

— Это же очевидно — он готовит себе в преемники сына. И насколько мне известно, недавно подключил также внучку. Таисия Маслякова будет вести «Детский КВН» (премьера состоялась 31 октября на Первом канале. — NEWS.ru).

Александр Масляков-младший мне, правда, не кажется хорошим ведущим КВН. Это моё мнение. У него нет и сотой доли экранного обаяния, которое присутствовало у папы. Возможно, есть у внучки, но её в роли ведущей я пока не видел.

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