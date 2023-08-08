Юлию Гусману исполнилось 80 лет: фото самого строгого члена жюри КВН

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Основатель и художественный руководитель премии «Ника», режиссер Юлий Гусман на XXXIII церемонии вручения национальной кинематографической премии «НИКА» за 2019 и 2020

Режиссер театра и кино, телеведущий Юлий Гусман будет отмечать 80-летие в Нью-Йорке в кругу друзей, рассказал он МК. Он объяснил, что ждет в гости около 50 близких друзей из США, Германии, Азербайджана и России.

Юлий Гусман сейчас живет в США у своей дочери Лолы, которая вышла замуж за британского аристократа Рида Стюарта Бремнера — у пары двое детей.

Недавно режиссер побывал в Москве, чтобы сыграть в одном из эпизодов 16-серийного фильма Андрея Кончаловского с рабочим названием «Хроники русской революции». Как признался Гусман, съемки и постановка спектаклей всегда были для него на первом месте.

Российским телезрителям Юлию Гусман известен как один из самых строгих членов жюри КВН и основатель национальной кинопремии «Ника». Последние два года режиссер не судит игры КВН, а церемония вручения кинопремии не проводится.

Фото Юлия Гусмана — в галерее NEWS.ru.