Режиссер театра и кино, телеведущий Юлий Гусман будет отмечать 80-летие в Нью-Йорке в кругу друзей, рассказал он МК. Он объяснил, что ждет в гости около 50 близких друзей из США, Германии, Азербайджана и России.
Юлий Гусман сейчас живет в США у своей дочери Лолы, которая вышла замуж за британского аристократа Рида Стюарта Бремнера — у пары двое детей.
Недавно режиссер побывал в Москве, чтобы сыграть в одном из эпизодов 16-серийного фильма Андрея Кончаловского с рабочим названием «Хроники русской революции». Как признался Гусман, съемки и постановка спектаклей всегда были для него на первом месте.
Российским телезрителям Юлию Гусман известен как один из самых строгих членов жюри КВН и основатель национальной кинопремии «Ника». Последние два года режиссер не судит игры КВН, а церемония вручения кинопремии не проводится.
Фото Юлия Гусмана — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель премии «Ника», режиссер Юлий Гусман на 32-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Русская песня»
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Продюсер Юлий Гусман во время юбилейного концерта «День рождения КВН», посвященного 60-летию телепрограммы КВН
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Народный артист СССР Владимир Зельдин и телеведущий, актер и режиссёр Юлий Гусман (справа) на XXIX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Режиссер Юлий Гусман (в центре) и телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой на вечере народного артиста СССР Владимира Зельдина «100, или Танцы со временем», посвященном его 100-летнему юбилею
Фото: АГН «Москва»
Основатель национальной кинематографической премии «Ника», ведущий церемонии Юлий Гусман, 2015 год
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
Художественный руководитель Российской Академии кинематографических искусств «Ника» Юлий Гусман (слева) на открытии XX-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Режиссер Юлий Гусман и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман (слева направо) на презентации своего документального фильма Анатолий Добрынин
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Алексей Кудрин и Юлий Гусман (слева направо на первом плане) перед церемонией вручения премии «Гражданская инициатива»
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Артист Владимир Винокур и режиссер Юлий Гусман (слева направо) на церемонии открытия XXII кинофестиваля «Кинотавр»
Фото: Александр Куров/ИТАР-ТАСС
Актеры Сергей Никоненко, Александр Абдулов и кинорежиссер Юлий Гусман (слева направо) перед премьерой фильма «Парк советского периода»