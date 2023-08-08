Режиссер театра и кино, телеведущий Юлий Гусман будет отмечать 80-летие в Нью-Йорке в кругу друзей, рассказал он МК. Он объяснил, что ждет в гости около 50 близких друзей из США, Германии, Азербайджана и России.

Юлий Гусман сейчас живет в США у своей дочери Лолы, которая вышла замуж за британского аристократа Рида Стюарта Бремнера — у пары двое детей.

Недавно режиссер побывал в Москве, чтобы сыграть в одном из эпизодов 16-серийного фильма Андрея Кончаловского с рабочим названием «Хроники русской революции». Как признался Гусман, съемки и постановка спектаклей всегда были для него на первом месте.

Российским телезрителям Юлию Гусман известен как один из самых строгих членов жюри КВН и основатель национальной кинопремии «Ника». Последние два года режиссер не судит игры КВН, а церемония вручения кинопремии не проводится.

Фото Юлия Гусмана — в галерее NEWS.ru.

Художественный руководитель премии «Ника», режиссер Юлий Гусман на 32-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Русская песня»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель премии «Ника», режиссер Юлий Гусман на 32-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» в театре «Русская песня»

Продюсер Юлий Гусман во время юбилейного концерта «День рождения КВН», посвященного 60-летию телепрограммы КВН

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Продюсер Юлий Гусман во время юбилейного концерта «День рождения КВН», посвященного 60-летию телепрограммы КВН

Народный артист СССР Владимир Зельдин и телеведущий, актер и режиссёр Юлий Гусман (справа) на XXIX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народный артист СССР Владимир Зельдин и телеведущий, актер и режиссёр Юлий Гусман (справа) на XXIX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА

Режиссер Юлий Гусман (в центре) и телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой на вечере народного артиста СССР Владимира Зельдина «100, или Танцы со временем», посвященном его 100-летнему юбилею

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Режиссер Юлий Гусман (в центре) и телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой на вечере народного артиста СССР Владимира Зельдина «100, или Танцы со временем», посвященном его 100-летнему юбилею

Основатель национальной кинематографической премии «Ника», ведущий церемонии Юлий Гусман, 2015 год

Фото: АГН «Москва»

Основатель национальной кинематографической премии «Ника», ведущий церемонии Юлий Гусман, 2015 год

Художественный руководитель Российской Академии кинематографических искусств «Ника» Юлий Гусман (слева) на открытии XX-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Художественный руководитель Российской Академии кинематографических искусств «Ника» Юлий Гусман (слева) на открытии XX-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи

Режиссер Юлий Гусман и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман (слева направо) на презентации своего документального фильма Анатолий Добрынин

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Режиссер Юлий Гусман и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман (слева направо) на презентации своего документального фильма Анатолий Добрынин

Алексей Кудрин и Юлий Гусман (слева направо на первом плане) перед церемонией вручения премии «Гражданская инициатива»

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Алексей Кудрин и Юлий Гусман (слева направо на первом плане) перед церемонией вручения премии «Гражданская инициатива»

Артист Владимир Винокур и режиссер Юлий Гусман (слева направо) на церемонии открытия XXII кинофестиваля «Кинотавр»

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Артист Владимир Винокур и режиссер Юлий Гусман (слева направо) на церемонии открытия XXII кинофестиваля «Кинотавр»

Актеры Сергей Никоненко, Александр Абдулов и кинорежиссер Юлий Гусман (слева направо) перед премьерой фильма «Парк советского периода»

Фото: Александр Куров/ИТАР-ТАСС

Актеры Сергей Никоненко, Александр Абдулов и кинорежиссер Юлий Гусман (слева направо) перед премьерой фильма «Парк советского периода»

30 апреля 1999 г. Ведущие церемонии Юлий Гусман и Любовь Полищук в Центральном доме кинематографистов во время вручения наград

Фото: Алексей Панов/Фотохроника ТАСС

30 апреля 1999 г. Ведущие церемонии Юлий Гусман и Любовь Полищук в Центральном доме кинематографистов во время вручения наград