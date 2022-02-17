Юлий Гусман вслед за Масляковым впервые пропустил КВН

Режиссёр, телеведущий Юлий Гусман впервые не пришёл на КВН, как и заболевший коронавирусом Александр Масляков. Многолетний ведущий программы и член жюри, без которых трудно представить КВН, пропустили запись первой игры 61-го сезона, проходящей в Театре российской армии сегодня, 17 февраля. Об этом NEWS.ru сообщили присутствующие в зале зрители.
Заменяющий Маслякова Дмитрий Нагиев не пояснил причину отсутствия традиционно самого строгого судьи Юлия Гусмана. Место режиссёра в жюри, как стало известно NEWS.ru, занял юморист, певец Александр Ревва.
Ранее Дмитрий Нагиев объяснил, почему именно он стал ведущим КВН вместо заболевшего коронавирусом Александра Маслякова. Также Нагиев рассказал об ощущениях от ведения КВН. Шоумен признался, что чувствует себя неловко.
Следующие четыре игры 1/8 финала нового сезона высшей лиги КВН проведут Дмитрий Хрусталёв, Валдис Пельш, Андрей Бурковский и Иван Ургант.