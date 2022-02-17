Юлий Гусман вслед за Масляковым впервые пропустил КВН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен, телеведущий Дмитрий Нагиев объяснил, почему именно он стал ведущим КВН вместо заболевшего коронавирусом Александра Маслякова. Об этом Нагиев рассказал 17 февраля во время записи первой игры нового, 61-го, сезона высшей лиги КВН, сообщили NEWS.ru присутствующие в зале зрители.

Шоумен, телеведущий Дмитрий Нагиев объяснил, почему именно он стал ведущим КВН вместо заболевшего коронавирусом Александра Маслякова. Об этом Нагиев рассказал 17 февраля во время записи первой игры нового, 61-го, сезона...