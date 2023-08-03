Церемонии вручения кинопремии «Ника» в 2023 году не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония вручения главной кинонаграды России «Ника» в 2023 году не будет проведена, передает ТАСС со ссылкой на Юлия Гусмана, художественного руководителя премии. Организаторы планируют вернуться к обычному формату мероприятия весной 2024 года.

Уже не хватает времени для организации церемонии в этом году. Мы предполагаем, что весной следующего года сможем вернуться к привычному формату. Мы надеемся, что в следующем году мы снова сможем встретиться и поздравить наших коллег с этой престижной премией, — заявил Гусман.

Гусман также добавил, что в 2023 году Совет и Президиум академии приняли решение о вручении наград «Ника» лауреатам за 2021 год, поскольку церемония в прошлом году не была проведена.

В этом году «Ника» будет как отчет за пропущенный год. Мы не смогли вручить премии в 2021 году из-за ковидной ситуации и других обстоятельств. Поэтому в этом году мы назвали «Нику» «раздачей долгов». Например, мы уже отдали награду Александру Ширвиндту, — добавил руководитель премии.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков заявил, что Россия должна создать свою кинопремию в противовес Оскару. По его мнению, фильмы, которые будут участвовать в конкурсе, должны пропагандировать нравственные ценности. Режиссер считает, что Россия не должна гнаться за трендами.