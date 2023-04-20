Михалков предложил создать кинопремию «в противовес Оскару»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Россия должна создать свою кинопремию в противовес Оскару, заявил на пресс-конференции кинорежиссер Никита Михалков. По его мнению, фильмы, которые будут участвовать в конкурсе, должны пропагандировать нравственные ценности. Режиссер считает, что Россия не должна гнаться за трендами, передает корреспондент NEWS.ru.

[Необходимо создать свою кинопремию] в какой-то степени в противовес Оскару. <...> О ценности отца и матери, ценности естественного рождения, религиозной независимости и так далее. Мне кажется, что это серьезная и правильная инициатива. Нужно свое развивать. А не думать, что надо сделать для того, чтобы попасть в тренд. И мы от этого отучаемся, — сказал Михалков.

По его словам, в случае реализации идеи в конкурсе будут принимать участие дружественные России страны, такие как Китай, Иран и КНДР.

При этом режиссер считает, что отправлять отечественные картины на оригинальный «Оскар» нет смысла. Этот вывод он сделал на основании того, какие фильмы получают «Оскар» сегодня.

В ходе 95-й церемонии вручения «Оскара» приз за лучший документальный фильм взяла картина «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра. Лента повествует об отравлении оппозиционера, его лечении и возвращении в Россию.