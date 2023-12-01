Гергиев заменил Урина в Большом театре: что известно, причины и последствия Экс-танцор Большого театра Гордеев считает, что Гергиев возьмет помощника

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Валерий Гергиев

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию. На его место назначен народный артист России Валерий Гергиев. Что известно об этой перестановке?

Почему Урин уволился из Большого театра

Владимир Урин 30 ноября отработал последний день в Большом театре и покинул его, попрощавшись с коллективом. По его словам, сейчас культурное учреждение нуждается в лидере.

«К сожалению, это бывает так: бывает театр, у которого бывает лидер, и этот лидер определяет театр; бывают театры, когда лидера, к сожалению, нет. Посмотрите, что делается на театральной карте России, и вы поймете, что с этим плохо», — сказал он.

По одной из версий, причиной увольнения Урина могла стать позиция по поводу спецоперации. По другой — он мог уйти из-за некоторой стагнации театра, наступившей в последние годы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко в интервью NEWS.ru рассказала, что к Урину были в основном организационные претензии, в том числе и по поводу скандала с продажей и большими очередями на балет «Щелкунчик».

«Урин давно работал, мы уже понимаем, как он работал, да и возраст тоже. К Урину были в основном организационные вопросы. Вся кампания вокруг „Щелкунчика“ была неспроста», — уточнила парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Урин

Что известно о новом гендиректоре театра Валерии Гергиеве

Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении дирижера Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Представляя сотрудникам нового руководителя, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что он также работает гендиректором и художественным руководителем Мариинского театра. По ее словам, речи об объединении двух театров не идет.

Валерий Гергиев признал, что с новым назначением на его плечи легла огромная ответственность. Он обратил внимание, что сейчас на сцене Большого театра выступают многие его воспитанники, и подчеркнул, что артистам предстоит много работать и сохранять лучшее, что у них есть.

«Ответственность огромная, я знаю, что Владимир Георгиевич сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ; работ, которые прославили этот театр», — сказал Гергиев.

Какие могут быть проблемы у Валерия Гергиева

Бывший руководитель балета Большого театра Вячеслав Гордеев считает, что Валерий Гергиев станет номинальным руководителем учреждения, а основной работой, которая входит в обязанности худрука, займется кто-то другой.

«Художественному руководителю сложно делить свое внимание между двумя театрами — Мариинкой и Большим, получится усредненная позиция. Поэтому идея о назначении Гергиева мне совсем не нравится», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Депутат Елена Драпеко позитивно отнеслась к назначению Гергиева и отметила его организаторские способности, однако она обратила внимание, что ему придется совмещать работу в двух столицах, из-за чего могут возникнуть трудности.

«Это большой вопрос. Будут из Петербурга ездить подписывать документы в Москву или наоборот? Какой из этих театров будет главным?» — поделилась она сомнениями с NEWS.ru.

Художественный руководитель Московского академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгий Исаакян считает, что новая должность станет для Валерия Гергиева настоящим испытанием. Он сообщил MK.RU, что дирижер и без того работал 24 часа в сутки.

«И теперь при всем этом у него будет Большой, где и Новая сцена, и Камерная, и строительство сцены в Калининграде. Это потребует от него титанического труда. Для него вызов. Да, у него их было немало, но этот — экстраординарный», — уточнил Исаакян.

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