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15 июля 2026 в 12:56

Армия России поразила энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ

Минобороны РФ: ВС ударили по центрам логистики и объектам ТЭК на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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ВС России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 различных районах. Удары наносились силами оперативно-тактической авиации.

Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения БПЛА дальнего действия, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие группировки «Север» уничтожили танк Leopard украинской армии в Сумской области. Техника была немецкого производства, уточнили в ведомстве.

До этого артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка недалеко от Константиновки в ДНР. Цели для удара были обнаружены операторами разведывательных дронов во время воздушного наблюдения.

Кроме того сообщалось, что за первую неделю июля в Харьковской области расчеты уничтожили 20 единиц автомобильного транспорта ВСУ. Операторы непрерывно контролировали логистические маршруты и места сосредоточения техники противника.

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