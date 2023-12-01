Голикова высказалась об объединении Большого и Мариинского театров Голикова: Большой и Мариинский театры останутся самостоятельными юрлицами

Объединения Мариинского и Большого театров после назначения Валерия Гергиева гендиректором последнего не произойдет, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости. По ее словам, они будут функционировать как самостоятельные юридические лица.

Я предвосхищаю, наверное, возможные вопросы относительно возможного объединения Мариинского и Большого театров. Большой и Мариинский театр как существовали, так и будут существовать как самостоятельные юридические лица, — заявила она.

Ранее два источника «Ведомостей» рассказали, что до начала 2024 года может быть создана объединенная дирекция Большого и Мариинского театров. Ее возможный руководитель — Валерий Гергиев.

Один из источников напомнил, что инициативу высказал президент России Владимир Путин в 2022 году, и она должна быть реализована. Другой отметил, что на создание дирекции есть политическая воля. По данным издания, вопрос о перегруппировке в руководстве театров «давно назрел».

В марте 2022 года Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предложил Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров. Примером этому, по словам президента, может стать Дирекция императорских театров, осуществлявшая управление театрами с 1786 по 1917 год.