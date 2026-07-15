Диетолог рассказал о неожиданной пользе огурцов

В огурцах содержатся не только клетчатка и витамины, но и небольшая концентрация антиоксидантов, заявил в беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков. Он отметил, что этот продукт помогает организму поддерживать водный баланс и работу пищеварительной системы.

Огурцы примерно на 95–98% состоят из воды, поэтому отлично поддерживают водный баланс. Однако высокое содержание жидкости вовсе не делает их бесполезными. В них присутствуют клетчатка и пектин, которые улучшают моторику кишечника. В огурцах есть немного витамина С, ряд витаминов группы В, а также небольшая концентрация антиоксидантов, — подчеркнул Поляков.

Он назвал этот овощ отличным выбором для легкого перекуса для тех, кто следит за фигурой. Качественные плоды отличаются приятным сладковатым вкусом и низкой калорийностью.

Ранее Поляков заявил, что людям с желчекаменной болезнью и подагрой нельзя употреблять помидоры. Аналогичное противопоказание есть для пациентов с заболеваниями ЖКТ, в том числе синдромом раздраженного кишечника, гастритом и язвой.