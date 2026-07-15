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15 июля 2026 в 13:42

На Западе потребовали от Украины прекратить продажу опасного химиката

CTV: канадцы потребовали от Украины перестать продавать опасный химикат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Родственники погибших от высокоактивного химиката людей из Канады и Великобритании потребовали от Украины прекратить его продажу, сообщил телеканал CTV News. Они также требуют, чтобы Киев расследовал возможные пути сбыта химпродукта, который значится как химическая пищевая добавка.

Канал отмечает, что 23-летняя британка Грейс Притчард получила посылку с этим веществом, на ней был указан обратный украинский адрес. После употребления его в пищу, она умерла. Британская полиция смогла отследить и перехватить две посылки с химпродуктом, однако третья все же попала к адресату.

По данным канала, национальная полиция Украины заявила, что не готова пока проводить расследование. По их словам, химикат можно приобрести законным способом как пищевой консервант.

По современному законодательству Украины (химикат. — NEWS.ru) не является наркотическим, психотропным средством или прекурсором, подлежащем контролю, — заявил собеседник CTV News.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что Запад поставляет Киеву токсичные химикаты и прекурсоры. Наемники и сотрудники украинских спецслужб выступают как посредники в этих операциях. По словам Тарабрина, данные о действиях страны основаны на сообщениях Минобороны РФ.

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