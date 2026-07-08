Западные страны поставляют Украине токсичные химикаты и прекурсоры, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в беседе с «Известиями». Посредниками выступают наемники и работники спецслужб.

Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран. Все передаваемые нами данные основаны на достоверных материалах и сведениях, полученных от Минобороны России, — заявил Тарабрин.

Кроме химикатов на Украину также поставляются средства химзащиты. По словам постпреда, это может свидетельствовать о планах устроить масштабные провокации в зоне СВО. Он добавил, что Киев скрывает свою военно-химическую программу от ОЗХО, но о ней в курсе власти России и кураторы Украины.

Ранее Тарабрин предупредил, что ВСУ готовы пойти на любые преступления, в том числе на химические провокации, на фоне потери территорий. По его словам, Киев может устроить их «под чужим флагом».