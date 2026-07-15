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15 июля 2026 в 13:42

Россиянам дали советы, как действовать при принуждении к увольнению

Аналитик Санина призвала фиксировать любые попытки принудить к увольнению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Любое давление со стороны начальства, в том числе попытки принудить к увольнению, следует фиксировать, порекомендовала в беседе с RT аналитик Юлия Санина. По ее словам, подобные действия со стороны руководства — это нарушение трудовых прав. Важно не поддаваться на угрозы и не писать заявление сразу, а собрать доказательства.

Чаще всего давление выглядит как просьба «уйти по-хорошему», угрозы испортить характеристику, навесить дисциплинарные взыскания или оформить прогул. Если вас не допускают к рабочему месту, нужно фиксировать этот факт и не ждать, пока его оформят как прогул. Важно не только жаловаться [о нарушении своих прав], но и собирать доказательства: переписку, аудиозаписи, показания коллег, копии приказов и любые документы, подтверждающие давление, — посоветовала Санина.

Она призвала не подписать документы, смысл которых сотруднику не объяснили. Эксперт уточнила, что, если давление начальства продолжается даже после жалоб работодателю, можно обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд.

Ранее юрист Вячеслав Печников заявил, что сотрудника могут уволить за использование мата в рабочих чатах при наличии законных оснований. Он напомнил, что локальные акты, регулирующие правила поведения на работе, могут отличаться в разных организациях.

Общество
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