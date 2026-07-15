Автоэксперт развеял миф об экологичности электромобилей

Электромобили не меньше вредят экологии, чем обычные машины, рассказал Lenta.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он отметил, что владение электрокарами в России — прерогатива обеспеченных людей.

Для экологии никаких плюсов от электромобиля нет. Когда-нибудь его батарею будет нужно утилизировать, а в России нет инфраструктуры для ее переработки. Может так случиться, что накопленный вред от двигателя внутреннего сгорания окажется меньшим, чем от этой утилизированной батареи, — рассказал Шапарин.

Ранее директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов рассказал, что «Росатом» планирует обеспечить всех автопроизводителей качественными и доступными тяговыми батареями. По его словам, госкорпорация взяла курс на глубокую локализацию и полное импортозамещение всей компонентной базы для электротранспорта.