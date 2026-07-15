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15 июля 2026 в 13:42

Знаменитый певец в последний момент оставил Грузию без своего концерта

Рики Мартин решил отменить концерт в Грузии за день до выступления

Рики Мартин Рики Мартин Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Популярный певец Рики Мартин отменил концерт, запланированный на 16 июля на площадке автодрома в грузинском городе Рустави вблизи Тбилиси, сообщили ТАСС в сервисе по продаже билетов Biletebi.ge. Об отмене выступления также объявило в социальных сетях концертное агентство Park live world, выступавшее организатором мероприятия. По словам представителей агентства, причины, по которым Мартин принял это решение, для них остаются неизвестными.

Концерт Рики Мартина, запланированный на 16 июля 2026 года в Международном автодроме Рустави, отменен решением певца, — заявили в компании.

Ранее концерты российской группы «Тату» и певицы Ани Лорак в Грузии были отменены. Выступление группы было запланировано на 1 августа, а концерт Ани Лорак — на 14 августа. Департамент туризма Батуми подтвердил приостановку продажи билетов. Причины отмены мероприятий не уточнялись.

Кроме того, певица Анна Семенович сообщила, что не смогла вылететь из аэропорта Иркутска из-за непогоды и пропустила концерт. Исполнительница рассказала, что провела в аэропорту около девяти часов. Исполнительница должна была отправиться рейсом авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска в Нижнеангарск, откуда ее планировали доставить в Северобайкальск.

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