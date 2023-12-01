«Ответственность огромная»: Гергиев о своем назначении в Большой театр Гергиев назвал огромной ответственностью назначение главой Большого театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Валерий Гергиев назвал свое назначение на пост гендиректора Большого театра огромной ответственностью, передает ТАСС. На встрече с коллективом он выразил надежду, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными, и добавил, что сейчас не время для работы за рубежом.

Ответственность огромная, я знаю, что Владимир Георгиевич сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, работ, которые прославили этот театр, — сказал он.

Гергиев также выразил надежду на возможность «познакомиться поближе» с коллективом в скором времени. По его словам, Большой театр и Мариинка могут «обмениваться постановками», а также использовать площадки друг друга.

1 декабря в пресс-службе правительства России сообщили, что художественный руководитель Мариинского театра в Санкт-Петербурге Гергиев был назначен на должность генерального директора Большого театра в Москве. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Отмечается, что Гергиев сменил на этой должности Владимира Урина, ушедшего с поста по собственному желанию.