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15 июля 2026 в 12:48

Экс-футболист оценил матч Франции и Испании на ЧМ-2026

Экс-футболист Пономарев: французы оказались не готовы к климату на ЧМ-2026

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сборная Франции оказалась не готова к климатическим условиям во время четвертьфинала ЧМ-2026, заявил «Ямал-Медиа» бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев. Сейчас над территорией Мексики, Канады и США установилась 40-градусная жара.

Думаю, французы оказались не готовы к такой жаре, которая сказалась на действиях футболистов в первом полуфинале ЧМ-2026 по футболу. Испанцы выглядели резвее и быстрее, у них лучше двигался мяч. Французы хотели взять за счет более высокого класса, но у них это не получилось. Надо было вкалывать, как папа Карло, а они этого делать не захотели. Это касается в том числе их лидера [Килиана] Мбаппе. Он старался, но действовал не так, как обычно: видимо, тоже подустал. К тому же партнеры не снабжали его хорошими передачами, после которых он мог бы выйти на ударную позицию, — заявил Пономарев.

Экс-футболист подчеркнул, что сборная Англии, несмотря на погодные условия, сможет одержать победу над Аргентиной. Он напомнил, что последний раз англичане выигрывали чемпионат мира в 1966 году.

Ранее российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что сборная Аргентины побеждает на чемпионате мира по футболу абсолютно заслуженно, и любые разговоры, что команде искусственно помогают с соперниками, не имеют под собой оснований. По его словам, все матчи проходят в жесткой борьбе, а судейские решения, включая удаления игроков с поля, принимаются строго по правилам.

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